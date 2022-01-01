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Обучение обращению с оружием
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НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ

01 СБОР ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Три фотографии 3х4 см (иметь с собой), мед.справку №003 О/У получаете по месту жительства, мед.справку №002 О/У

02 ОБУЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ
Пройти обучение можно в нашей академии гражданам с 21 года. Выберите удобное время обучения в расписании занятий или позвоните по телефону +7 (499) 258-49-16 для записи на обучение.

03 УСТАНОВКА ОРУЖЕЙНОГО СЕЙФА
Приобретение сертифицированного сейфа (ящика) и оформление участковым полицейским Акта проверки условий хранения оружия и патронов.

04 ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Предоставляете документы (медицинские справки (002-О/у; 003-О/у), Акт проверки знаний, Акт проверки условий хранения оружия, квитанция об оплате госпошлины) в территориальное подразделение лицензионно-разрешительный работы Росгвардии или через портал Госуслуги.

05 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ
В установленные сроки получаете в территориальном подразделении ЛРР Россгвардии лицензию на приобретение оружия, приобретаете его и ставите на учет.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

01 ТРИ ФОТОГРАФИИ
Три черно-белые фотографии 3х4 (см).

02 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №003 О/У
Выдается по месту жительства, после химико-токсикологического анализа и осмотра у нарколога. Для ее получения потребуются: Паспорт РФ, медицинский полис и военный билет (мужчинам).

03 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №002 О/У
Справка по форме № 002-О/у (ранее № 046-1) — это медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Для подачи заявления на прохождение медкомиссии требуется справка №003 О/У.

04 СПРАВКА ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Выдается в психоневрологическом диспансере (ПНД) по месту постоянной регистрации.

05 СПРАВКА ИЗ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Выдается в наркологическом диспансере (НД) по месту постоянной регистрации.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОРУЖИЕ
Порядок получения лицензии
НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ
01 СБОР ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Три фотографии 3х4 см (иметь с собой), мед.справку №003 О/У получаете по месту жительства, мед.справку №002 О/У

02 ОБУЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ
Пройти обучение можно в нашей академии гражданам с 21 года. Выберите удобное время обучения в расписании занятий или позвоните по телефону +7 (499) 258-49-16 для записи на обучение.

03 УСТАНОВКА ОРУЖЕЙНОГО СЕЙФА
Приобретение сертифицированного сейфа (ящика) и оформление участковым полицейским Акта проверки условий хранения оружия и патронов.

04 ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Предоставляете документы (медицинские справки (002-О/у; 003-О/у), Акт проверки знаний, Акт проверки условий хранения оружия, квитанция об оплате госпошлины) в территориальное подразделение лицензионно-разрешительный работы Росгвардии или через портал Госуслуги.

05 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ
В установленные сроки получаете в территориальном подразделении ЛРР Россгвардии лицензию на приобретение оружия, приобретаете его и ставите на учет.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
01 ТРИ ФОТОГРАФИИ
Три черно-белые фотографии 3х4 (см).

02 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №003 О/У
Выдается по месту жительства, после химико-токсикологического анализа и осмотра у нарколога. Для ее получения потребуются: Паспорт РФ, медицинский полис и военный билет (мужчинам).

03 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №002 О/У
Справка по форме № 002-О/у (ранее № 046-1) — это медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Для подачи заявления на прохождение медкомиссии требуется справка №003 О/У.

04 СПРАВКА ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Выдается в психоневрологическом диспансере (ПНД) по месту постоянной регистрации.

05 СПРАВКА ИЗ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Выдается в наркологическом диспансере (НД) по месту постоянной регистрации.

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