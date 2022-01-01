Три фотографии 3х4 см (иметь с собой), мед.справку №003 О/У получаете по месту жительства, мед.справку №002 О/У

Пройти обучение можно в нашей академии гражданам с 21 года. Выберите удобное время обучения в расписании занятий или позвоните по телефону +7 (499) 258-49-16 для записи на обучение.

Приобретение сертифицированного сейфа (ящика) и оформление участковым полицейским Акта проверки условий хранения оружия и патронов.

Предоставляете документы (медицинские справки (002-О/у; 003-О/у), Акт проверки знаний, Акт проверки условий хранения оружия, квитанция об оплате госпошлины) в территориальное подразделение лицензионно-разрешительный работы Росгвардии или через портал Госуслуги.

В установленные сроки получаете в территориальном подразделении ЛРР Россгвардии лицензию на приобретение оружия, приобретаете его и ставите на учет.